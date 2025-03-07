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Глава МЗС України обговорив з Рубіо майбутню зустріч у Джидді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава МЗС України обговорив з Рубіо майбутню зустріч у Джидді
За словами Сибіги, для міцного миру необхідною умовою є лідерство США
фото: МЗС України

Українська та американські делегації 11 березня вирушать до Саудівської Аравії, аби провести переговори

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського міністра в X.

«У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії», – каже він.

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Україна хоче завершення війни. За його словами, для міцного миру необхідною умовою є лідерство США.

Крім того, під час розмови йшлося про шляхи двосторонньої співпраці між країнами.

Нагадаємо, України та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю. Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з українською делегацією.

Як повідомляв «Главком», керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

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Теги: США Андрій Сибіга Марко Рубіо МЗС війна Саудівська Аравія

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