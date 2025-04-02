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Робот урятував трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. Як працює нова розробка

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Робот урятував трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. Як працює нова розробка
В операції порятунку військових брали участь понад 50 осіб
колаж: glavcom.ua

Робот Ardal вивів з оточення трьох поранених українських військових

Наземний роботизований комплекс Ardal евакуював трьох поранених бійців, які місяць перебували в оточенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Робот Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та арти, щоб евакуювати поранених бійців, яких не вдавалося забрати із сірої зони. Місія була надскладною, вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію. В операції брали участь понад 50 осіб, залучали засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку, а також дрони-бомбери, що відволікали увагу противника», – розповів Федоров.

Робот Ardal: Технології, що рятують життя

Ardal — це наземний комплекс із гусеничним приводом
Ardal — це наземний комплекс із гусеничним приводом
фото: Михайло Федоров

Одним із новітніх героїв фронту став наземний роботизований комплекс Ardal, який створила українська компанія BUREVII – учасник військово-технологічної платформи Brave1.

Робот Ardal був розроблений як універсальний помічник для виконання складних завдань на передовій. Головна мета його використання – евакуація поранених, логістичні операції, транспортування боєприпасів, а також допомога у виконанні спеціальних місій у зонах підвищеного ризику. Завдяки технологіям і штучному інтелекту, цей робот здатний працювати в найекстремальніших умовах, під обстрілами та без прямої участі людей.

Як працює Ardal

Ardal був розроблений як універсальний помічник для виконання складних завдань на передовій
Ardal був розроблений як універсальний помічник для виконання складних завдань на передовій
скріншот

Ardal – це наземний комплекс із гусеничним приводом, обладнаний сучасними системами навігації, камерами, сенсорами та потужним бронюванням. Він здатний долати складну місцевість, залишаючись стійким навіть під вогнем артилерії. Управління роботом здійснюється дистанційно, а його програмне забезпечення дозволяє адаптуватися до змін у бойових умовах. Першими результатами роботи Ardal можна вважати евакуацію трьох поранених українських військових.

Майбутнє роботизованих платформ

Робот Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та арти, щоб евакуювати поранених бійців
Робот Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та арти, щоб евакуювати поранених бійців
фото: Михайло Федоров

Платформа Brave1 об'єднує десятки українських компаній, які створюють нові технології для оборони, і вже сьогодні видно величезний потенціал таких розробок. Робот Ardal – лише початок масштабного впровадження інновацій у військову справу.

Нагадаємо, чи здатна Україна створити атомну бомбу? Скандальна зустріч українського та американського президентів наприкінці лютого шокувала українців. І як завжди буває в критичних ситуаціях, люди починають діяти нестандартно. Співзасновник Monobank Олег Гороховський відразу ж відкрив збір коштів «на ядерку». Це рішення було відповіддю на суспільні запити на повернення Україні ядерної зброї на тлі погіршення відносин із США і відсутністю дієвих гарантій безпеки. Менш ніж за добу люди переказали на рахунок Гороховського понад 20 млн грн. Зрештою, збір було зупинено. Банкір пояснив, що пожартував, а збір влаштував, аби показати єдність українців. Пізніше Гороховський заявив, що перераховує усі кошти одному із благодійних фондів, що допомагає Збройним силам.

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Теги: військові евакуація робототехніка

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