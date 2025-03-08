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Чи впливає зупинка розвідданих на використання систем Himars: роз’яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чи впливає зупинка розвідданих на використання систем Himars: роз’яснення ЗСУ
фото з відкритих джерел

У ЗСУ є кілька альтернативних джерел інформації, які можуть бачити поверхню землі і вдень, і вночі, і в туман, у будь-яку погоду

Українські військові можуть завдавати ударів по позиціях загарбників за допомогою систем Himars навіть без розвідданих з боку США, але раніше вони надавали більш точні координати цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового і фахівця із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергія Бескрестнова, яку він зробив в ефірі «Київ 24».

«Ми продовжуємо використовувати Himars, проводити подальші атаки на підставі наших власних розвідданих. З наших розвідувальних супутників, від нашої внутрішньої і зовнішньої розвідки на основі БПЛА. Тому наші Himars працюють і будуть далі працювати. Немає жодного приводу для паніки», – сказав він.

Бескрестнов додав, що ЗСУ будуть знаходити інформацію та отримуватимуть її партнерів, адже Велика Британія і Німеччина мають свої розвідувальні супутники.

«Ми отримуємо вже інформацію, що МіГ злетів, що шахеди запущені. При цьому офіційно вважається, що США нам жодної інформації не дає. Але ми продовжуємо її отримувати", – каже він.

Крім того, повідомляється, що у ЗСУ є кілька альтернативних джерел інформації, які можуть бачити поверхню землі і вдень, і вночі, і в туман, у будь-яку погоду. – «І практично ми отримуємо знімки всієї поверхні планети з досить хорошою роздільною здатністю кілька разів на добу. Так, це не онлайн-трансляція, ми не бачимо, як може бачити Пентагон у режимі онлайн, як у Капустиному Яру відчиняють кришку і приводять «Ліщину» в бойову готовність, але розвіддані в нас залишаються».

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.

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Теги: розвідка війна ЗСУ США Україна

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