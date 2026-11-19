Попри загальне потепління клімату, в Україні й надалі можливі періоди сильних морозів. Це пов’язано з атмосферними процесами, через які холодне повітря з полярних широт може поширюватися на територію країни. Про це заявила синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха під час заходу з нагоди 105-річчя гідрометеорологічної служби України, повідомляє кореспондент «Главкома».

Птуха пояснила, що над Північним полюсом існує повітряний вихор, який утримує холодні повітряні маси. Коли він достатньо інтенсивний, холод залишається переважно в полярних широтах. Однак через зміни в атмосфері вихор може слабшати, порушуватися або розділятися на частини. У такому разі холодне повітря здатне поширюватися на територію України.

На ці процеси, зокрема, може впливати раптове стратосферне потепління. За словами синоптикині, такі зміни в атмосфері не є чимось незвичним. Це природні фізичні процеси, які відбувалися й раніше. Водночас із розвитком досліджень фахівці можуть краще пояснювати їхній вплив на погоду.

Водночас загальна тенденція до підвищення температури зберігається. Птуха наголосила, що потепління не обмежується лише міжсезонням. Упродовж останніх десятиліть середньомісячні температури в Україні в більшості місяців були вищими за кліматичну норму. Подібні зміни спостерігають і в інших країнах світу.

Як приклад синоптикиня навела минулу зиму. Попри те, що в Україні січень був холодним і температура опускалася нижче кліматичної норми, у глобальному масштабі цей місяць став п’ятим найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень.

«Це не означає, що це якось переінакшує зміну клімату. Вона все одно надалі продовжує відбуватися», – пояснила речниця Гідрометцентру.

Окремо Птуха наголосила, що прогнози погоди не варто сприймати як незмінну інформацію на кілька тижнів уперед. Синоптики уточнюють їх двічі на добу, адже атмосферні процеси постійно змінюються.

«Якщо ви хочете закладати щось у свої плани, то це ми можемо робити найближче на одну-три доби. Це вже показники температури, розподіл опадів – те, на що ми реально можемо спиратися», – зазначила Птуха.

До слова, «Главком» публікував прогноз погоди на тиждень. Повідомляється, що у п’ятницю, 20 листопада, в Україні збережеться відносно тепла погода: вдень температура повітря становитиме +7…+13°. У більшості регіонів істотних опадів не прогнозують, однак на півдні місцями дощитиме, а в Криму можливі грози.

У суботу, 21 листопада, стане прохолодніше. На півночі, заході та сході вночі температура місцями опуститься до 0°…-1°, а вдень становитиме +2…+8°. У неділю, 22 листопада, похолодання посилиться: на півночі та заході вночі можливі морози до -4°, удень повітря прогріється до +2…+6°. На півдні буде тепліше – до +9° вдень. У Карпатах місцями можливий мокрий сніг. У Києві на вихідних температура вночі опускатиметься до -3°, а вдень становитиме +2…+7°.