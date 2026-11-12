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В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
В Україні хмарно, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 5° тепла

Сьогодні, 12 листопада, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі (в Карпатах мокрий сніг). В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.

Прогноз погоди на 12 листопада
Прогноз погоди на 12 листопада
Укргідрометцентр

У четвер, 12 листопада, у Києві хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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