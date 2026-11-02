В Україні до 12° і туман вранці: погода на 2 листопада 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 7–9° тепла

У понеділок, 2 листопада, в Україні хмарно та переважно без істотних опадів: лише на північному сході вночі та на півдні Одещини вдень можливий невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Другий день листопада в Україні починається по-осінньому похмуро, але без значних опадів. Лише вночі місцями на північному сході країни, а вдень і на півдні Одещини очікується невеликий дощ. У Карпатах, на сході та північному сході вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5–10 м/с.

Температура вночі 2–7°; вдень 7–12°, на південному сході країни до 15°.

Маловоддя на річках Полісся

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку.

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

Погода у Києві

У понеділок, 2 листопада, у Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 2–7°, вдень 7–12°; у Києві вночі 4–6°, вдень 7–9°.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні було хмарно: на північному сході, Київщині, Черкащині та сході країни йшли дощі. Тепер дощова погода відступає, проте туман і прохолода залишаються.

Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 2–8 листопада 2026 року.