В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року

26 жовтня на Закарпатті та в Карпатах дощі з мокрим снігом, місцями значні опади

Вдень у столиці синоптики обіцяють 14–16° тепла

У понеділок, 26 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах дощі з мокрим снігом, місцями значні, у кількох центральних та південних областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. У західних областях помірний дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ. На решті території без опадів. У Карпатах – дощ із мокрим снігом, вдень місцями значні опади, температура вночі та вдень 0–5°. У південно-західній частині країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході країни західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°, на заході та сході 3–8°; вдень 11–16°, у західних областях 7–12°.

Погода у Києві

У понеділок, 26 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 11–16°; у Києві вночі 9–11°, вдень 14–16°.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні чергувалися дощові дні та короткі прояснення. Синоптики обіцяють, що найближчими днями переважатиме аномально тепла та суха погода. Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.