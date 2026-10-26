Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року
26 жовтня на Закарпатті та в Карпатах дощі з мокрим снігом, місцями значні опади
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 14–16° тепла

У понеділок, 26 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах дощі з мокрим снігом, місцями значні, у кількох центральних та південних областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. У західних областях помірний дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ. На решті території без опадів. У Карпатах – дощ із мокрим снігом, вдень місцями значні опади, температура вночі та вдень 0–5°. У південно-західній частині країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході країни західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°, на заході та сході 3–8°; вдень 11–16°, у західних областях 7–12°.

В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року фото 1

Погода у Києві

У понеділок, 26 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 11–16°; у Києві вночі 9–11°, вдень 14–16°.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні чергувалися дощові дні та короткі прояснення. Синоптики обіцяють, що найближчими днями переважатиме аномально тепла та суха погода. Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.

Читайте також:

Теги: дощ снігопад Карпати (гори) Закарпаття прогноз погоди погода Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ель-Ніньйо змушує переглядати прогнози генерації сонячних електростанцій
Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій
29 вересня, 12:15
Зростання попиту супроводжувалося здорожчанням оренди
Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче
3 жовтня, 07:15
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
«Бабине літо» повертається перед приходом атмосферного фронту
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
8 жовтня, 06:00
Укргідрометцентр зазначив, що 8 жовтня синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну теплу без опадів погоду
Синоптикиня назвала день, коли Україна буде однією з найтепліших країн Європи
7 жовтня, 16:12
Правоохоронці затримали підозрюваного за лічені хвилини
Священник Московського патріархату розстріляв двох людей на Закарпатті
15 жовтня, 20:10
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
15 жовтня, 21:00
22 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі – оголошено жовтий рівень небезпечності
В Україні тепло, на заході значні дощі: погода на 22 жовтня 2026 року
22 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями
В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року
23 жовтня, 05:59

Суспільство

В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року
В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року
Тельцям – не триматися за старе, Скорпіонам – не загострювати суперечки: найавторитетніший гороскоп на 26 жовтня 2026 року
Тельцям – не триматися за старе, Скорпіонам – не загострювати суперечки: найавторитетніший гороскоп на 26 жовтня 2026 року
Нащадок українського гетьмана, який мешкає у Відні, пояснив, за що австрійці люблять РФ
Нащадок українського гетьмана, який мешкає у Відні, пояснив, за що австрійці люблять РФ
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном
Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
117K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua