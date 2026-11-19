19 листопада в Україні дощі, на сході та південному сході місцями значні, у Карпатах дощ із мокрим снігом

У четвер, 19 листопада, в Україні хмарно з проясненнями: вночі по всій країні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті очікуються дощі, на сході й південному сході місцями значні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

19 листопада погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою. Вітер переважатиме із заходу, проте нестиме тепле повітря, тож найтепліше, як зазвичай, буде на півдні країни.

Хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні дощі, на сході та південному сході місцями значні; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7–12 м/с, у західних областях місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 2–8° тепла, вдень 8–13°; на півдні країни вночі 7–12°, вдень 11–16°.

У Карпатах вночі помірні дощ і мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 2–7° тепла.

Погода у Києві

У четвер, 19 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 2–7° тепла, вдень 8–13°; у Києві вночі 5–7°, вдень 10–12°.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні було сухо, на заході вночі подекуди морозило. Тепер на зміну холоду приходять атмосферні фронти з дощами та теплішим західним повітрям. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 16–22 листопада 2026 року.