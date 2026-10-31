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В Україні до 12° і дощі у більшості областей: погода на 31 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні до 12° і дощі у більшості областей: погода на 31 жовтня 2026 року
31 жовтня циклон охопить Україну – хмарно, дощі, температура вдень лише 7–12°
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 10° тепла

У суботу, 31 жовтня, в Україні хмарно і дощово: на півдні, в центрі, Чернігівській та Сумській областях помірні дощі, на решті території місцями невеликі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно. У більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях помірні дощі, на решті території місцями невеликі. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5–10 м/с.

Температура вночі 2–8°, вдень 7–12° – по-справжньому холодна осіння погода. 

В Україні до 12° і дощі у більшості областей: погода на 31 жовтня 2026 року фото 1

Маловоддя на річках Полісся

31 жовтня – 13 листопада на річках суббасейну Прип'яті (Волинська, Рівненська, Житомирська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені з рівнями води, близькими до найнижчих значень за весь період спостережень, місцями нижче за них. Подекуди вода опуститься нижче за критерії маловоддя, на окремих річках значне заростання русел і місцями відсутність стоку.

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий. 

В Україні до 12° і дощі у більшості областей: погода на 31 жовтня 2026 року фото 2

Погода у Києві

У суботу, 31 жовтня, у Києві хмарно, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 7–12°; у Києві вночі 6–8°, вдень близько 10°.

Погода на найближчі дні (31 жовтня – 2 листопада)

Циклон, що довго стояв над Чорним морем, зміщується на північ. 31 жовтня він охопить більшість областей, найбільше – Лівобережжя, 1 листопада слабшатиме й впливатиме лише на схід та північний схід, а 2 листопада поле підвищеного тиску охопить усю країну. З північного заходу надходитиме прохолодне повітря, що поступово готує перехід до глибокої осені, найбільше на заході.

Завтра в більшості областей, у неділю на сході, північному сході та Закарпатті невеликі й помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом; у понеділок переважно без опадів. Температура вночі 1–8°, на сході та південному сході до 11°, вдень 6–14°.

Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.

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Теги: прогноз погоди погода столиця вітер повітря Укргідрометцентр

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