Дощі накриють Правобережжя та південь країни: погода на 20 жовтня 2026 року

Дощі накриють Правобережжя, Херсонщину та Крим – у Карпатах і на сході вранці туман

Вдень у столиці синоптики обіцяють 16–18° тепла

У вівторок, 20 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями – дощі накриють Правобережжя, Херсонщину та Крим, тоді як решта регіонів залишиться без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні дощі, у південно-західній частині країни місцями значні; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман – осіння атмосфера в повній красі. Вітер східний, південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 9–14°, у західних областях 6–11°; вдень 13–18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°.

Погода на тиждень

Завтра дощова картина збережеться: на Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, місцями значні дощі. 21 жовтня по більшій частині країни, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ; вночі та вранці на півдні туман. 22 жовтня без опадів, лише на заході вдень помірні дощі. Температура вночі 6–11°, вдень 13–18°, на півдні до 21°.

Погода у Києві

У вівторок, 20 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, помірні дощі – столиця цього разу не уникне осінньої непогоди. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 13–18°; у Києві вночі 11–13°, вдень 16–18°.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні фіксували перший мокрий сніг у Карпатах, заморозки та значні дощі – осінь заявила про себе в повну силу. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 19–25 жовтня 2026 року.