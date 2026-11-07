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Україну накриє мокрий сніг і ожеледиця: погода на 7 листопада 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україну накриє мокрий сніг і ожеледиця: погода на 7 листопада 2026 року
7 листопада у північних, центральних і східних областях України вранці слизько
фото: glavcom.ua

У столиці вдень синоптики обіцяють 3–5° тепла, вночі подекуди ожеледиця

У суботу, 7 листопада, в Україні хмарно з проясненнями: вночі та вдень місцями пройде невеликий сніг, на дорогах у північних, центральних та східних областях подекуди ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Хмарно з проясненнями. Вночі по всій Україні, крім заходу, вдень у центральних, південних та східних областях очікується невеликий сніг, на півдні та сході – з дощем. У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди ожеледиця – водіям варто бути особливо обережними. Вітер північно-західний, північний, 5–10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15–18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 1–6° морозу; вдень по Україні 0–6° тепла. 

Україну накриє мокрий сніг і ожеледиця: погода на 7 листопада 2026 року фото 1

Маловоддя на річках Полісся

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку. 

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий. 

Україну накриє мокрий сніг і ожеледиця: погода на 7 листопада 2026 року фото 2

Погода у Києві

У суботу, 7 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. По Київській області вночі та вранці подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0–5° тепла; у Києві вночі 0–2° тепла, вдень 3–5° тепла.

Погода на вихідні (7–8 листопада)

Найближчої ночі в Україні, крім заходу, а завтра вдень у центральних, південних та східних областях невеликий сніг і мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. У неділю та понеділок переважно без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0–7° тепла.

Нагадаємо, днями у Карпатах пішов перший мокрий сніг, а на північному сході стояв туман. Тепер сніг і ожеледиця спускаються на рівнину. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 2–8 листопада 2026 року.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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