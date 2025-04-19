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Крашанка від слова «краска»? Мовознавиця пояснила філологічну загадку виликоднього символу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Крашанка від слова «краска»? Мовознавиця пояснила філологічну загадку виликоднього символу
колаж: glavcom.ua

«Чому крашанки? Відколи це є українським словом – «красити»?» – запитує читачка

В Україні нині дуже часто людям скрізь ввижаються росіянізми. Одним із таких випадків є слово «крашанка», проте воно є українським. Про це пояснила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Слово «красити» є в усіх старих словниках (Уманця і Спілки, Грінченка, Кримського і Єфремова, Ніковського, Ізюмова) і має два значення: фарбувати й прикрашати. А про «краску» писав і Борис Антоненко-Давидович: «Крім слів барва й фарба, є в українській мові й слово краска: «Краска сорому кинулася в обличчя Лаговському» (А. Кримський). «Краска» має прасловʼянське походження, а «фарба» – німецьке. Звісно, сучасна літературна норма відкидає «краску» на користь «фарби», але ніколи не кажіть, що «краска» – не українське слово», – каже вона.

До того ж «крашанка» досі літературне слово.

Нагадаємо, вже завтра українці святкуватимуть свято Воскресіння Христового.

Зазначимо, що на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.

До слова, раніше філологиня повідомляла, що «кофе» не вважається літературною нормою української мови.

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Теги: українська мова мовознавець Великдень 2025 філологія Ольга Васильєва

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