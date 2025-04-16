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Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва: Є слова-винятки, які транслітеруємо, а не перекладаємо

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно пишуться іноземні абревіатури українською мовою: коли перекладаються, а коли транслітеруються.

У людей виникає нерозуміння, як НАТО пишеться так само як і англійською, а ООН уже відрізняється від своєї іноземної версії.

«Є слова-винятки, які транслітеруємо, а не перекладаємо: НАТО, НАСА, ЮНЕСКО і ще деякі. Ба більше, слова НАТО і ЮНЕСКО ми уподібнили до невідмінюваних іменників середнього роду, як-от «казино», «лото», «радіо», – каже мовознавиця.

Тобто хоч НАТО – це оборонний альянс, який чоловічого роду, англійською жіночого, бо North Atlantic Treaty Organization, то українською мовою НАТО – це воно. До прикладу, «НАТО окреслило шлях реформ для України».

Натомість НАСА (NASA, National Aeronautics and Space Administration) – Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору; агентство уряду США – звучить як іменник жіночого роду (як хмара, мова, суша). Проте і ключове слово абревіатури (управління), і родове поняття (агентство) мають середній рід, тому відмінюємо це слово в середньому роді: НАСА запланувало зіштовхнути космічний корабель з астероїдом.

Отже, НАТО – це виняток, як і ЮНЕСКО, коли із абревіатури утворився іменник.

Нагадаємо, «Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Раніше у рубриці «Мовне питання» філологиня пояснила типову помилку українців між «отже» й «відтак». Українці масово плутають значення цього слова зазначає мовознавиця.

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва проаналізувала текст пісні Олі Полякової та вияснила, чи існує в українській мові слово «свободний». Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно…».

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Теги: мова українська мова словник правила Ольга Васильєва

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