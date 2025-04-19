Миколайовичі і Григоровичі напружилися. Мовознавиця пояснила, чого у школі навчали неправильно

У попередньому правописі 1993 року були як «Миколовичі», так і «Миколайовичі».

Чи правда це, що від «Миколи» по батькові правильно буде «Миколович», а не «Миколайович»?

З іменами по-батькові в українській мові часто трапляються плутанини. Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати по-батькові від імені «Микола».

Васильєва пояснює, що в попередньому правописі 1993 року були як «Миколовичі», так і «Миколайовичі».

«Просто ви про це не знали. Але ж логічно, що й від «Микита» буде «Микитович», а не «Микитійович». Утім, є ще одне цікаве імʼя по батькові: «Григорович» (навіть якщо це не Григір, а Григорій, тобто мало би бути Григорійович). Такі казуси, як «Миколайович», але «Григорович», у мові іноді трапляються. А тепер цитата з правопису: «Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кýзьмович (і Кузьми́ч), Кýзьмівна; Луки́ч, Лýківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савович (і Са́вич), Савівна; Хомович (і Хоми́ч), Хо́мівна; Якович, Яківна», – каже вона.

Нагадаємо, раніше філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати похідне по-батькові від імені «Ігор».

До слова, раніше філологиня повідомляла, що «кофе» не вважається літературною нормою української мови.