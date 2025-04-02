Чи можна пити каву з «горнятка»? Мовознавиця пояснила, в яких випадках потрібно вживати це слово

Через тривале зросійщення української мови люди розмірковують, як уживати саме українські слова

Слово «чашка», яке багато людей вважають росіянізмом насправді не є ним

Мешканці Галичини вважають «горнятко» більш українським варіантом, аніж чашка. Однак насправді, згідно з тлумачним словником, горня або ж горнятко – це маленький горщик, а не посудина для напоїв. Про це розповіла філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами мовознавиці, галичани переконані в російському походженні слова «чашка», яке насправді не є росіянізмом.

«Чашка (зменшене від прасловʼянського *čаšа – «шкаралупа») – невелика посудина з різних матеріалів, переважно округлої форми, найчастіше з вушком і блюдцем. Галичани нагадують, що українська мова на Великій Україні тривалий час зазнавала зросійщення і досі лишається загроженою, тому вважають «горнятко» більш українським варіантом. Насправді вважають безпідставно», – зазначає філологиня.

Водночас Васильєва наголошує, «філіжанка», хоч і є запозиченням з турецької, – це літературне слово, а не галицький діалектизм.

«Натрапляємо на нього в Котляревського: «А послі танців варенухи по филижанці піднесли» і у Григорія Тютюнника: «Купріян.. дивиться на.. філіжанку чаю, що парує на столі». Філіжанка зазвичай виготовлена з порцеляни, а чашка може бути з різних матеріалів. Отже, головне – не навʼязувати своїх домашніх слів мовцям з інших куточків нашої великої країни і не доводити, що ці слова мають стати літературними (як горнятко у значенні чашки)», – каже вона.

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.