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Чоловіче ім’я Ігор: як відмінювати і як писати по-батькові? Мовознавиця пояснила зміну правил

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чоловіче ім’я Ігор: як відмінювати і як писати по-батькові? Мовознавиця пояснила зміну правил
колаж: glavcom.ua

Зміна зачепила імʼя по батькові, в якому тепер треба писати мʼякий знак: «Ігорьович»

Люди переживають через те, що у паспорті у них написано «Ігорович», коли деякі філологи стверджують, що наразі правильна форма «Ігорьович». Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати похідне по-батькові від імені «Ігор».

«У чинному правописі це імʼя так і залишилося при відмінюванні «Ігоря» та «Ігорю», як «лікаря», «лікарю» (§67 «Поділ на групи»). Зміна зачепила імʼя по батькові, в якому тепер треба писати мʼякий знак: «Ігорьович», «Лазарьович» (як «Васильович»)», – розповідає мовознавиця.

Мотивом для правописної зміни «Ігорович – Ігорьович» стало те, що під час відмінювання цього імені твердий звук [р] перетворюється на м’який, до прикладу, «Ігор» у називному відмінку та «Ігоря», «Ігорю» у родовому та давальному відповідно. Це свідчить про історичну належність цього слова до іменників м’якої групи як «царя» або «лікаря»: «Тобто імʼя по батькові підігнали під непрямі відмінки, а не під називний. Хоча й у кличному відмінку (прямий) у старих словниках зафіксована мʼяка форма: «Ігорю», а не «Ігоре»».

У корпусі українських текстів та усному слововжитку «Ігоря», «Ігорю» трапляється значно частіше, ніж «Ігора», «Ігору», «Ігоре». Філологиня відзначає, що ніхто у суспільстві не обурюється, що правильно не «цара» / «лікара» й не «царе» / «лікаре», а «царя» / «лікаря» й «ца́рю» / «лікарю». Але відмічає, у школі мають бити по руках за «Ігоревич». Суфікс -ев- у імені по батькові – це з російської мови.

Нагадаємо, що «кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

До слова в соцмережах часто можна натрапити на суперечки, як же правильно казати: «українськомовний» чи «україномовний». На користь «україномовного» свідчить те, що у текстах воно вживається учетверо частіше.

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Теги: мовознавець українська мова Ольга Васильєва

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