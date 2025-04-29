Коли треба писати «День народження» з великої? Мовознавиця пояснила правило

Васильєва: «День народження вашої рідної або близької людини – це не історичне свято»

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, коли варто писати «день народження» з великої літери, а коли можна обійтися і маленькими.

Люди плутаються, чи треба писати у привітання «День народження» чи «день народження», бо хочеться виразити повагу до іменинника чи іменинниці.

«У листівці або привітанні в соцмережі чи месенджері ви маєте цілковите право написати з великої й «Днем», і «Ви» на знак особливої пошани до людини», – зазначає мовознавиця.

Вона відмічає, що 52 параграф нового правопису чітко вказує, що: «У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово і власні назви». У приклад вона приводить День учителя, День памʼяті та примирення, Всесвітній день охорони довкілля тощо: «День народження вашої рідної або близької людини – це не історичне свято».

Також вона додає, що з великої можуть писатися дні народження видатних людей, як-от: День народження Симони де Бовуар, який можуть відзначати феміністки, або ж День народження Луї Брайля, який є важливим для незрячих людей, і подібні.

Нагадаємо, що раніше мовознавиця пояснила, як грамотно вітатися: «Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!». Мовознавиця Ольга Васильєва підкреслює абсурдність твердження про помилковість «Доброго ранку» при правильності «Доброго дня» та «Доброго вечора».

Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснила, чому корейську марку автомобіля Hyundai, яка в оригіналі звучить як Хьондé, в Україні помилково називають «Хюндай». «Спрощення та помилки прочитання просочуються в мову і залишаються в народі», – зауважила Ольга Васильєва.

До слова мовознавиця Ольга Васильєва нещодавно висловила жорстку критику щодо сюжету телеканалу «1+1», у якому висвітлювалася тема фемінітивів. На думку мовознавиці, експертна оцінка її колеги Олександра Авраменка продемонструвала непрофесійний підхід до цієї тематики.