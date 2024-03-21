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Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень

Триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ворожба, Гриценкове Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Чернацьке, Баранівка, Соснівка, Ходине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Катеринівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, здійснив один безуспішний штурм позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка та Нью-Йорк Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Курахове Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Іванівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному артилерійському засобу та двох засобах протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників.

Теги: війна Генштаб окупанти Авдіївка ЗСУ

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