Ще одна країна ЄС виділить €200 млн на закупівлю боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів

Як зазначив прем'єр Бельгії, додаткові боєприпаси для України надійдуть найближчими тижнями

Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

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«Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня», – йдеться в повідомленні.

Прем'єр Бельгії додав, що потрібно дати президенту Володимиру Зеленському більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору.

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«Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 млн євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями», – написав він.

Нагадаємо, Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

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Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.