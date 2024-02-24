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Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
У результаті бойової роботи знищено 12 «Шахедів»
фото ілюстративне

Окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Україну дронами, балістичними та керованими авіаційними ракетами «Іскандер-М». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з тимчасово окупованої Херсонської області.

Крім цього, ворог запусти 12 ударних безпілотників типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в Криму.

У результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей фото 1

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого російські окупанти знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки «шахедів» в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі.

Постраждали троє людей. Всі вони доставлені до лікарні та перебувають у важкому стані. Також унаслідок атаки загинув один чоловік.

Триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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Теги: окупанти обстріл ворог

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