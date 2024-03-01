Чому Україна не показує Путіну «зуби»

«За останні місяці урядом ухвалено цілий пакет постанов, суть яких – терміново треба зводити оборонні споруди»

Тривожний текст на «Главкомі». Про «лєто красноє пропєла, оглянуться не успєла»

Фрагменти мозаїки, яку ретельно збирав журналіст «Главкома» Віталій Тараненко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2023 році уряд виділив 1,4 млрд грн на зведення фортифікаційних споруд на Харківщині. Що маємо у результаті: неосвоєні 664 млн грн! Фактично половина коштів.

Запоріжжя. Виділені мікроскопічні суми, результати ще гірші. Тим часом на тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни звели вже четверту! захисну лінію на напрямках Токмак-Мелітополь і Токмак-Бердянськ. Та це лише невелика частина укріплень, які ворог збудував на два роки великої війни по всій Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із останнього: на Донеччині окупанти змонтували загородження із 2100 вагонів довжиною 30 кілометрів як потенційну барикаду на випадок прориву механізованих частин української армії.

Наші бити у дзвони почали лише на початку цього року. Бо що показала Авдіївка? Відступаємо, але де зупинитися і за що зачепитися, не розуміємо. Далі – Куп'янськ?

Це не про зраду. Це про те, що грім вдарив.

За останні місяці урядом ухвалено цілий пакет постанов, суть яких – терміново треба зводити оборонні споруди.