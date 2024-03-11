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Відправка винищувачів F-16 для України відкладається? Нові докази The New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відправка винищувачів F-16 для України відкладається? Нові докази The New York Times
Українські військові проходять навчання на винищувачах F-16
фото із відкритих джерел

The New York Times: Влітку цього року ЗСУ зможуть підняти у повітря лише шість винищувачів F-16

Україна отримає перші американські винищувачі F-16 не раніше літа. Українські пілоти досі не розпочали навчання у центрі, спеціально створеному для них на румунській авіабазі Фетешті, пише The New York Times.

Поки що незрозуміло, коли українські пілоти розпочнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники НАТО також використовують для навчання своїх льотчиків. Це не означає, що українські пілоти не готуються. Дванадцять людей – менше, ніж повна ескадрилья – мають бути готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та США.

Очікується, що українці матимуть змогу здійснювати бойові вильоти на F-16 до літа цього року. Але на той час, коли вони повернуться на батьківщину, Київ планує отримати декілька із 45 винищувачів, обіцяних союзниками.

«До моменту повернення пілотів в Україну з 45 винищувачів F-16, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість», – йдеться у статті.

Водночас західні чиновники зізнаються, що залишається багато невизначеності щодо термінів відправлення літаків та їх кількості. Вони також не можуть достеменно сказати, як швидко вдасться навчитися українських пілотів та технічний персонал, які зможуть правильно обслуговувати F-16. НАТО прагне прискорити підготовку українців, зменшуючи звичайний курс.

Інші країни не визначили дату постачання своїх F-16. Нідерланди, які зобов'язалися надати 24 літаки, зберігатимуть їх доти, доки Україна не буде готова їх прийняти, сказав представник міністерства оборони Нідерландів.

Проте процес триває повільніше, ніж розраховували Київ та його союзники, оскільки льотчикам доводиться освоювати англійську мову та західну військову практику, щоб ефективно використати F-16. Близько 50 українських техніків проходять навчання в Данії для обслуговування та ремонту винищувачів та роботи з їх озброєнням, оскільки F-16 є настільки складними, що для обслуговування кожного з них зазвичай потрібно від 8 до 14 осіб. За словами офіційних осіб, західним оборонним підрядникам доведеться супроводжувати винищувачі на Україну та залишатися з ними доти, доки не буде достатньо українських екіпажів для їхнього належного обслуговування.

Крім того, є ще одна проблема. Необхідність ремонту українських злітно-посадкових смуг, які застаріли або були пошкоджені внаслідок бойових дій, також можуть ще більше відстрочити залучення F-16 у війну, наголошує The New York Times.

До слова, українські льотчики, які проходять навчання на винищувачах F-16 у союзних державах, вже відпрацьовують удари по наземних та повітряних цілях.  Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Це дуже потрібно, бо не лише літати треба на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба повоювати. І саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти», – розповів він. В Україні адаптується інфраструктура під F-16.Також готується наземний персонал, який зараз навчається, як обслуговувати літаки, як їх програмувати, як завдавати ударів високоточною зброєю. 

Раніше стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Читайте також: Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16
Теги: військові винищувач навчання військові навчання українці Повітряні сили ЗСУ ЗСУ військова техніка

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