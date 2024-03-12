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Ватикан уточнив скандальну заяву Папи Римського, який закликав Україну до перемовин із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ватикан уточнив скандальну заяву Папи Римського, який закликав Україну до перемовин із РФ
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор і розпочати переговори
фото з відкритих джерел

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін заявив, що Ватикан «продовжує вимагати «припинення вогню». Насамперед агресор має припинити вогонь, а вже потім «розпочати переговори»

Головною умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію. Про це заявив державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін, коментуючи заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну до перемовин з РФ під «білим прапором», пише Corriere della Sera.

Коментуючи скандальну заяву Папи Франциска про те, що Україна має «продемонструвати мужність білого прапора» і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно «створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого».

«У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії», – уточнив він.

Паролін зауважив, що Ватикан «продовжує вимагати «припинення вогню». Насамперед агресор має припинити вогонь, а вже потім «розпочати переговори».

Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що «переговори – це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість».

«Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення», - додав Паролін.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Теги: Папа Римский Ватикан війна переговори

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