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Британська розвідка пояснила, чому росіяни сповільнили наступ під Авдіївкою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому росіяни сповільнили наступ під Авдіївкою
За даними британців, дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції
фото: Генштаб

Міноборони Британії зазначають, що ситуація на ділянці фронту Донеччини залишається нестабільною

Останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter (Х).

Як йдеться у зведенні, російські війська продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. Росіяни намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька. Бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

«Наступ росіян сповільнився за останні тижні, ймовірно, частково через значні втрати під час кампанії в Авдіївці», – вважає розвідка.

У міноборони Британії зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції.

За повідомленням Інституту вивчення війни російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області.

Українські сили успішно відбили три розвідувально-диверсійні групи Росії на кордоні між Україною та Росією поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області.

Триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

Теги: британська розвідка Авдіївка війна

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