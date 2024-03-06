Удар по Одесі під час візиту Зеленського. «Південь» зробив заяву

Речниця Сил оборони «Півдня» зауважила, що обстріл Одеси не пов'язаний з візитом Зеленського та Міцотакіса

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції

Речниця Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк не вважає, що російський ракетний удар по Одесі вранці 6 березня пов’язаний із візитом президента Володимира Зеленського. Про це вона заявила в коментарі «Донбас.Реалії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гуменюк підтвердила, що окупанти завдали ракетного удару по Одесі, ймовірно, застосувавши балістичну зброю. За її словами, є влучання одну з будівель припортової інфраструктури.

«Але це ніяким чином не пов’язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить», – наголосила речниця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух.

Раніше грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка розташовувалася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакісом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі. При цьому один із грецьких чиновників Ставрос Папаставру, який входив до складу грецької делегації, розповів виданню, що «все в порядку».

Нагадаємо, в Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня.

Зазначимо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися Зеленським.

До слова, Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.