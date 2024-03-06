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Удар по Одесі під час візиту Зеленського. «Південь» зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Одесі під час візиту Зеленського. «Південь» зробив заяву
Речниця Сил оборони «Півдня» зауважила, що обстріл Одеси не пов'язаний з візитом Зеленського та Міцотакіса
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Окупанти завдали ракетного удару по Одесі під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції

Речниця Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк не вважає, що російський ракетний удар по Одесі вранці 6 березня пов’язаний із візитом президента Володимира Зеленського. Про це вона заявила в коментарі «Донбас.Реалії».

Гуменюк підтвердила, що окупанти завдали ракетного удару по Одесі, ймовірно, застосувавши балістичну зброю. За її словами, є влучання одну з будівель припортової інфраструктури.

«Але це ніяким чином не пов’язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить», – наголосила речниця.

Як повідомлялося, росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух.

Раніше грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка розташовувалася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакісом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі. При цьому один із грецьких чиновників Ставрос Папаставру, який входив до складу грецької делегації, розповів виданню, що «все в порядку».

Нагадаємо, в Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня.

Зазначимо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися Зеленським.

До слова, Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.

Теги: Володимир Зеленський окупанти війна Одеса обстріл

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