Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)

Від постійних ворожих обстрілів родина переїхала з Краснопілля до Чернеччини, сподіваючись знайти тут більше спокою...

1 жовтня у селі Чернеччина Сумської області відбулося прощання з родиною Лєсніченків, яка загинула внаслідок нічного удару російських дронів по житлових будинках 30 вересня. Серед загиблих – чотирирічний Денис, шестирічний Єгор, їхня 26-річна мама Альона Лєсніченко (Шикула), яка чекала на двійню, та 35-річний тато Олександр Лєсніченко, військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку «Їх убила Росія».

Олександр і Альона Лєсніченки та їхні сини Єгор та Денис фото: «Їх убила Росія»

Як повідомляє газета «Перемога» Краснопільської громади, Олександр Лєсніченко був працьовитим та цілеспрямованим чоловіком. Він народився у селі Тур’я, здобув освіту у Краснопільському ПТУ, працював на будівництві. У 2017 році підписав контракт зі Збройними силами України, продовживши шлях свого батька, Станіслава Лєсніченка, який ще у 2016 році став на захист країни. «Син замістив мене у моєму підрозділі на Світлодарській дузі. Того року я вже демобілізувався, а Саша служив до 2020-го», – згадує батько. З липня 2022 року Олександр знову повернувся на службу.

Зруйнований будинок родини Лєсніченків фото: «Їх убила Росія»

«Альона Шикула, 1999 року народження, була доброю, світлою й ніжною дівчиною»Від постійних ворожих обстрілів родина переїхала з Краснопілля до Чернеччини, сподіваючись знайти тут більше спокою, – згадує її шкільна вчителька. Разом із чоловіком вони виховували двох синочків у любові та турботі. Цього року шестирічний Єгор пішов до школи і з захопленням відкривав для себе перші знання.

Чотири труни посеред двору. Цю родину убила Росія фото з відкритих джерел

Від постійних ворожих обстрілів родина переїхала з Краснопілля до Чернеччини, сподіваючись знайти тут більше спокою. Але саме тут вони й загинули від російської атаки.

Лєсніченків поховали у спільній родинній могилі фото з відкритих джерел

«Щодня хлоп’ята городом до мене прибігали», – з болем згадує дідусь Станіслав. – «Альона мала подарувати мені ще двійко онучаток… А Саша… Він вже шостий рік на війні…».

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок атаки загинула ціла родина. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих: батьків та їхніх синів віком шести і чотирьох років.