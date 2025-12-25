Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік

За словами речника, нині черги на кордоні практично відсутні, а піку слід очікувати на початку січня

Завершення ажіотажу щодо перетину кордону варто очікувати ближче до 10 січня

Наразі на пунктах пропуску через кордон не спостерігають значних черг, утім у період новорічно-різдвяних свят пасажиропотік традиційно зростатиме, а найбільше навантаження на виїзд з України прогнозують на початок січня. Про це повідомив у телеетері речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Главком».

«Черги досить активно фіксувалися на кінець минулого тижня, а також у вихідні, особливо пікові показники були в суботу на рівні 140 тис. перетинів кордону, в неділю – 155 тис., і був найвищий показник після завершення літнього сезону», – сказав Демченко.

За словами речника, нині черги на кордоні практично відсутні, а піку слід очікувати на початку січня.

«Фактично завершення такого ажіотажу щодо перетину кордону варто очікувати ближче до 10 січня, коли закінчаться канікули в школах, коли закінчиться той період, коли люди можуть брати собі відпустки», – підсумував Демченко.

Нагадаємо, у період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської області традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. За 21 грудня державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тис. осіб.