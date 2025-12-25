Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка

Чоловік займався боксом, любив відпочинок на природі, збирання грибів та риболовлю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Теличка.

Захисник України зі Львівщини Степан Теличко помер 16 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Степан Теличко народився 24 серпня 1976 року у селі Торгановичі Львівської області. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Григоровича Шевченка. Згодом здобув професію техніка електрозв’язку у Фаховому коледжі інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Проходив строкову військову службу у складі Державної прикордонної служби України.

Зі слів рідних, Степан займався боксом, любив відпочинок на природі, збирання грибів та риболовлю. Був доброзичливим, щирим і щедрим, наполегливим у своїх діях та завжди залишався на позитиві.

Степан Теличко був учасником антитерористичної операції на донецькому та луганському напрямках у складі військової частини А1314 ЗСУ фото: Львівська міська рада

Був учасником антитерористичної операції на донецькому та луганському напрямках у складі військової частини А1314 Збройних сил України.

Нагороджений відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України нагрудним знаком «Учасник АТО» та медаллю «Ветеран війни».

Захисника поховали на Голосківському кладовищі, на полі ветеранів 34-В.

У Степана Теличка залишилися батьки, сестра та племінниця.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.