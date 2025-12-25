Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
Захисник нагороджений відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України нагрудним знаком «Учасник АТО» та медаллю «Ветеран війни»
колаж: glavcom.ua

Чоловік займався боксом, любив відпочинок на природі, збирання грибів та риболовлю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Теличка.

Захисник України зі Львівщини Степан Теличко помер 16 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Степан Теличко народився 24 серпня 1976 року у селі Торгановичі Львівської області. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Григоровича Шевченка. Згодом здобув професію техніка електрозв’язку у Фаховому коледжі інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Проходив строкову військову службу у складі Державної прикордонної служби України.

Зі слів рідних, Степан займався боксом, любив відпочинок на природі, збирання грибів та риболовлю. Був доброзичливим, щирим і щедрим, наполегливим у своїх діях та завжди залишався на позитиві.

Степан Теличко був учасником антитерористичної операції на донецькому та луганському напрямках у складі військової частини А1314 ЗСУ
Степан Теличко був учасником антитерористичної операції на донецькому та луганському напрямках у складі військової частини А1314 ЗСУ
фото: Львівська міська рада

Був учасником антитерористичної операції на донецькому та луганському напрямках у складі військової частини А1314 Збройних сил України.

Нагороджений відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України нагрудним знаком «Учасник АТО» та медаллю «Ветеран війни».

Захисника поховали на Голосківському кладовищі, на полі ветеранів 34-В.

У Степана Теличка залишилися батьки, сестра та племінниця.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання пам'ять війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії
Переговори у глухому куті. Що далі?
9 грудня, 16:36
Герой України Сергій Тищенко
Провів беззмінно 471 день на позиції. Відверта розмова із сором'язливим Героєм України
22 грудня, 08:55
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
Євгену Грабовому назавжди 32 роки
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
28 листопада, 09:00
Російські дрони залетіли в Румунію
Російські дрони залетіли в Румунію
25 листопада, 09:35
Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»
Що робитиме МПК, якщо на його змаганнях поліція затримуватиме окупантів з РФ? Відповідь організації
28 листопада, 15:45
Келлог: Останні 10 метрів до мети завжди є найскладнішими
Келлог заявив, що мирна угода вийшла на фінішну пряму
7 грудня, 11:09
Сили Оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста
Куп'янськ: Сили оборони заблокували окупантів та зачистили північно-західну околицю міста
12 грудня, 13:26

Суспільство

Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
Багатодітний батько не з’явився до ТЦК після медкомісії: що вирішив суд
Багатодітний батько не з’явився до ТЦК після медкомісії: що вирішив суд
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua