«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
Марка отримала назву «390 тисяч різдвяних янголів»
«Укрпошта» втретє випустила марку, присвячену Різдву. Урочисте погашення марки відбулося 24 грудня у Софійському соборі у Києві. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає «Главком».
Марка авторства Антона Логова отримала назву «390 тисяч різдвяних янголів».
«Це був останній випуск марки цього 2025 року! Щиро дякую всій нашій філателістичній команді за цей насичений і натхненний рік!», – написав Смілянський.
До слова, «Укрпошта» працюватиме останній тиждень року за звичайним графіком, лише 31 грудня буде короткий робочий день.
