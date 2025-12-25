Головна Країна Суспільство
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Ігор Смілянський (ілюстративне)

Марка отримала назву «390 тисяч різдвяних янголів»

«Укрпошта» втретє випустила марку, присвячену Різдву. Урочисте погашення марки відбулося 24 грудня у Софійському соборі у Києві. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає «Главком».

Марка авторства Антона Логова отримала назву «390 тисяч різдвяних янголів».

«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото) фото 1
фото: Ігор Смілянський (ілюстративне)

«Це був останній випуск марки цього 2025 року! Щиро дякую всій нашій філателістичній команді за цей насичений і натхненний рік!», – написав Смілянський.

До слова, «Укрпошта» працюватиме останній тиждень року за звичайним графіком, лише 31 грудня буде короткий робочий день.

