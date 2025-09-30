На Сумщині російський дрон вбив родину з двома маленькими дітьми

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років

Цієї ночі російські окупаційні війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок атаки загинула ціла родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Ігоря Кальченка.

«У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому», – розповів Ігор Кальченко.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих: батьків та їхніх синів віком 6 і 4 років.

Ігор Кальченко висловив співчуття, наголосивши: «Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Загибель родини в Чернеччині – трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо».

Як відомо, 27 вересня російські терористи атакували цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки. Внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік.

Ще один чоловік отримав поранення, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. Наслідки повідомила місцева влада, передає «Главком».

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Наразі триває обстеження території, залучені всі екстрені служби. Наслідки атаки з'ясовуються.

Сумська МВА уточнила, що, за попередніми даними, зафіксовано три влучання, а на місцях влучань виникли пожежі.