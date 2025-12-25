Головна Країна Суспільство
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
фото з відкритих джерел

Рятувальники наголошують, що чадний газ є особливо небезпечним, адже він не має запаху, кольору чи смаку

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області троє дітей отруїлися чадним газом через ймовірне порушення правил користування генератором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, постраждали двоє дітей віком 10 років та одна 12-річна дитина. Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу, їхній стан уточнюється.

За попередніми даними, причиною отруєння могло стати порушення правил безпеки під час використання електрогенератора. Остаточні обставини події наразі встановлюють відповідні служби.

Рятувальники наголошують, що чадний газ є особливо небезпечним, адже він не має запаху, кольору чи смаку, а отруєння може відбутися непомітно, зокрема під час сну.

У ДСНС вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів. Зокрема:

  • застосовувати генератори виключно на відкритому повітрі та не ближче ніж за 6 метрів від будівель;
  • категорично заборонено встановлювати їх у житлових приміщеннях, гаражах, підвалах або на балконах;
  • не розміщувати обладнання поблизу вікон, дверей і вентиляційних отворів;
  • стежити, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину приміщень;
  • заправляти генератор паливом лише після повного охолодження.

Також рятувальники радять регулярно перевіряти справність опалювальних приладів, очищувати димоходи та вентиляційні канали й не залишати працюючі пристрої без нагляду, аби уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. 

