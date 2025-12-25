Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності
фото: reuters

Вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав, може знизитися

Імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим. Про це свідчать результати першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні. Це перший в історії українського ринку електроенергії приклад проведення спільних місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності на кордонах із країнами ЄС», – йдеться у повідомленні.

Згідно з остаточними результатами, на кордоні України з Угорщиною було розподілено 460 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною €13,4 за МВт. На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною €16 за МВт. На кордоні з Румунією було розподілено також 172 МВт з граничною ціною €10,82 за МВт, а загальний запитуваний обсяг склав 1815 МВт.

«В умовах масованих російських атак на українську енергосистему, проведення місячних аукціонів з розподілу міждержавної пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність роботи української енергосистеми. А у перспективі – знизить вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення світла енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонська ТЕЦ вийшла з ладу після обстрілів російської артилерії
Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів
6 грудня, 17:52
Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги, наголосив Харченко
Енергетичний сектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів – експерт
30 листопада, 14:24
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
17 грудня, 18:36
З 12 грудня Одеса живе без світла та подекуди без води
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
19 грудня, 16:01
Феміда вирішила не скасовувати утримування колишнього керівника компанії під вартою
Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
23 грудня, 16:17
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
22 грудня, 21:31

Суспільство

Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Черги на кордоні: Держприкордонслужба повідомила, коли очікувати пік
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Степана Теличка
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
«Укрпошта» випустила третю різдвяну марку (фото)
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua