Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини

Вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав, може знизитися

Імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим. Про це свідчать результати першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні. Це перший в історії українського ринку електроенергії приклад проведення спільних місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності на кордонах із країнами ЄС», – йдеться у повідомленні.

Згідно з остаточними результатами, на кордоні України з Угорщиною було розподілено 460 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною €13,4 за МВт. На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною €16 за МВт. На кордоні з Румунією було розподілено також 172 МВт з граничною ціною €10,82 за МВт, а загальний запитуваний обсяг склав 1815 МВт.



«В умовах масованих російських атак на українську енергосистему, проведення місячних аукціонів з розподілу міждержавної пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність роботи української енергосистеми. А у перспективі – знизить вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.