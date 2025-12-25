Головна Країна Суспільство
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 25 грудня
фото: glavcom.ua

Опадів не очікується

У четвер, 25 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі. Вітер переважно північно-західного напрямку, рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. 

Щодо температурного режиму вночі в межах 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та в Криму температура повітря буде дещо вищою, вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Без опадів Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як повідомлялось, на Різдво, 25 грудня, в Україні очікується справжнє зимове похолодання. 

Вночі температура в більшості регіонів опуститься до -9-12 градусів, а вдень буде триматися в межах -2-9 градусів. Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з'являтимуться серед зимової погоди.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

погода прогноз погоди

