В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025

Опадів не очікується

У четвер, 25 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі. Вітер переважно північно-західного напрямку, рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Щодо температурного режиму вночі в межах 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та в Криму температура повітря буде дещо вищою, вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Без опадів Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як повідомлялось, на Різдво, 25 грудня, в Україні очікується справжнє зимове похолодання.

Вночі температура в більшості регіонів опуститься до -9-12 градусів, а вдень буде триматися в межах -2-9 градусів. Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з'являтимуться серед зимової погоди.

