Facebook слідкує за сексуальним життям жінок - ЗМІ



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Розробники одного із мобільних додатків для стеження за здоров’ям заявили, що відмовилися від підтримки Facebook після того, як стало відомо про передачу даних жінок

Соціальна мережа Facebook використовує дані спеціального мобільного додатку для жінок, що дозволяє стежити за здоров'ям, де ті відзначають дні, коли займалися сексом. Про це повідомляє ВВС.

Британська благодійна організація з захисту конфіденційності Privacy International помітила, що жінки реєструвалися в додатку для стеження за менструальним циклом через акаунт у Facebook. Таким чином, соціальна мережа отримувала дані про частоту статевих контактів жінок, способи контрацепції, а також про дати, коли був секс. Такі дані в додатку необхідні для того, щоб автоматично розрахувати сприятливі дні для зачаття.

Facebook отримував дані через Facebook Software Development Kit (SDK). Ці інструменти дозволяли розробникам програми для жінок пропонувати додаткові функції і працювати з рекламою.

Зокрема, дані про інтимне життя жінок в Facebook передавали такі додатки, як Maya від Plackal Tech (5 мільйонів завантажень в Google Play), MIA від Mobapp Development Limited (1 мільйон завантажень) і My Period Tracker від Linchpin Health (більше 1 мільйона завантажень). Їх сукупна аудиторія досягає семи мільйонів користувачів. Також були випадки передачі даних з програми Flo.

Творці Maya заявили, що відмовилися від підтримки Facebook після того, як стало відомо про передачу даних жінок.

У той же час в Facebook відповіли:

«Наші умови обслуговування забороняють розробникам відправляти нам конфіденційну інформацію про здоров’я, і ми застосовуємо заходи проти них, коли дізнаємося, що такі випадки трапляються. Крім того, таргетинг оголошень, заснований на інтересах людей, не використовує інформацію, отриману з активності людей через інші програми або веб-сайти».

Раніше повідомлялося, що Facebook зізнався у прослуховуванні повідомлень користувачів.