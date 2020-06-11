«Які дивні велосипеди». У соцмережі висміяли Зеленського за невиконану обіцянку «кортежів більше не буде»



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Журналісти зафільмували кортеж Володимира Зеленського, коли він виїжджав з аеродрому Півці

Пересування президента зі свитою Чернігівщиною зафільмували

Величезний кортеж шостого президента України Володимира Зеленського зафільмували під час його робочого візиту до Чернігова. Автівки потрапили на відео, коли він виїжджав з аеродрому в Півцях. Якщо подивитися відеоролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.

В коментарях українці обурені побаченим:

«Які дивні велосипеди!», «А хіба збрехав? «Кортежів більше не буде». А цей кортеж і не більше, він такий самий як й раніше», - пишуть в коментарях українці. Також люди жартують, що це «весілля на Кавказі».

Нагадаємо, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він обирає велосипед. Зазначимо, що у серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу на велосипеді.

А в листопаді 2019 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.