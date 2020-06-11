«Які дивні велосипеди». У соцмережі висміяли Зеленського за невиконану обіцянку «кортежів більше не буде»
Пересування президента зі свитою Чернігівщиною зафільмували
Величезний кортеж шостого президента України Володимира Зеленського зафільмували під час його робочого візиту до Чернігова. Автівки потрапили на відео, коли він виїжджав з аеродрому в Півцях. Якщо подивитися відеоролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.
В коментарях українці обурені побаченим:
«Які дивні велосипеди!», «А хіба збрехав? «Кортежів більше не буде». А цей кортеж і не більше, він такий самий як й раніше», - пишуть в коментарях українці. Також люди жартують, що це «весілля на Кавказі».
Нагадаємо, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він обирає велосипед. Зазначимо, що у серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу на велосипеді.
А в листопаді 2019 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.