Президент заявив, що за тиждень можуть призначити віцепрем’єра з промислової політики



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Під час зустрічі з підприємцями глава держави наголосив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств – це один з пріоритетів влади

«Розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України» – Зеленський

Кандидатура на посаду віцепрем’єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу може бути визначена вже за тиждень.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в межах робочої поїздки до Одеської області, інформує пресслужба Офісу Президента.

Під час зустрічі з підприємцями глава держави наголосив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств – це один з пріоритетів влади.

«Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віцепрем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру», – зауважив Президент.

За його словам, розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

«Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський нагадав Росії, що від України не можна нічого вимагати.

Нагадаємо, Зеленський не вважає, що зараз потрібно стримувати курс гривні.

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