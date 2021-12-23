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    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)

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    У львівській десантно-штурмовій бригаді провели ритуал прощання з молодшим сержантом Русланом Янковським - Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    У львівській десантно-штурмовій бригаді провели ритуал прощання з молодшим сержантом Русланом Янковським
    фото: 80brigade / Facebook

    Руслана Янковського поховають завтра на Рівненщині

    У Львові попрощалися із військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, молодшим сержантом Русланом Янковським, який загинув в серпні 2014 року під час оборони Луганського аеропорту. Про це сьогодні у Facebook повідомила пресслужба 80-ї бригади.

    «У 80 окремій десантно-штурмовій бригаді провели ритуал прощання з молодшим сержантом Янковським Русланом Віталійовичем», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що молодший сержант Янковський з 2007 по 2008 роки проходив строкову службу в складі бригади, а з 2013 року проходив військову службу за контрактом на посаді командира відділення взводу протитанкових керованих ракет батареї протитанкових керованих ракет. У 2014 році вирушив на підкріплення до побратимів в Луганський аеропорт. Це було його останнє бойове завдання.

    Руслана Янковського поховають завтра, 24 грудня, у місті Дубровиця (Рівненська область).

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    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)
    фото: 80brigade / Facebook

    За інформацією Книги Пам’яті полеглих за Україну, згідно з даними оперативної групи високомобільних десантних військ Головного командного центру ЗСУ від 2 вересня 2014 р., було отримано інформацію про загибель трьох десантників 1-го батальйону 80-ї окремої високомобільної десантної бригади, які брали участь у боях за Луганський аеропорт: солдат Кльоб Микола Іванович, солдат Дзюбан Максим Мирославович та, вірогідно, солдат Янковський Руслан Віталійович.

    Тіла цих загиблих разом з тілами інших десантників 80-ї бригади – капітана Євгена Іванова та солдата Назарія Попадика були доставлені до моргу м. Лутугіно (на території, захопленій сепаратистами та російськими терористами).

    16 жовтня 2014 року тіла п’яти загиблих десантників були вивезені з м. Лутугіно представниками Цивільно-військового співробітництва Міністерства оборони України та доставлені до міста Дніпропетровськ.

    До слова, напередодні Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі.

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    Теги: АТО ЗСУ війна Львів смерть військові аеропорт Луганськ поховання солдат
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    Десантники попрощалися із загиблим у 2014 році захисником Луганського аеропорту (фото)