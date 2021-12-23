МЗС Литви: Росія явно хоче атакувати Україну

За оцінками РНБО, біля кордонів України зібралися понад 120 тисяч російських військових

Литва вважає, що НАТО має озброїти Україну, аби відбити вторгнення Росії

Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив, що Росія явно хоче атакувати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю The Times.

«Я думаю, що Росія явно має намір атакувати. Усі свідчення показують, що намір є реальним, і ми маємо до нього готуватися», – сказав Ландсбергіс.

За його словами, НАТО має озброїти Україну, щоб відбити вторгнення Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

Напередодні прем'єр Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Шольцем. Серед тем, зокрема, була протидія російській агресії щодо України.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України зібралися понад 120 тис. російських військових.

Раніше сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.