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    Економіка та фінанси

    Родинам загиблих захисників піднімуть виплати: що зміниться із 1 січня

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    З&nbsp;1 січня 2022 року буде підвищено мінімальну пенсію сім'ям загиблих захисників України - Родинам загиблих захисників піднімуть виплати: що зміниться із 1 січня
    З 1 січня 2022 року буде підвищено мінімальну пенсію сім'ям загиблих захисників України
    фото з відкритих джерел

    Підвищені виплати отримають більше двох тисяч осіб.

    Із нового року родинам українських захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС, підвищать мінімальну пенсію. Нині мінімальна виплата становить 6100 грн, а вже з наступного місяця підвищиться до 7800 грн.

    На гроші зможуть претендувати непрацездатні батько, мати, чоловік (дружина) загиблого. Щоб оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника, члени сім'ї загиблого військовослужбовця повинні пред'явити документи від військової частини, військового комісаріату, іншої військової установи про дату й причини смерті військового.

    Крім того, знадобиться довідка про склад сім'ї з підтвердженням родинних стосунків. Ще органам соцзахисту потрібні будуть документальні підтвердження, що члени сім'ї загиблого військового непрацездатні й перебували на його утриманні (що він був єдиним годувальником у родині).

    В уряді порахували, що підвищені виплати отримають більше двох тисяч осіб. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини, наголосили в уряді.

    Нагадаємо, рішення про перегляд виплат сім'ям загиблих захисників України ухвалили ще в жовтні.

    Із липня 2022 року Мінсоцполітики пропонує встановити новий порядок виплат держдопомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Платити планується від 50% до 70% грошового забезпечення військового. Законопроект уже пройшов громадське обговорення й очікує ухвалення Верховною Радою.

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    Теги: пенсіонери війна гроші документи пенсія
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    Родинам загиблих захисників піднімуть виплати: що зміниться із 1 січня