«Діло наше чисте і святе»: Ліна Костенко дала напутнє слово українцям

Поетеса надихнула українців емоційною строфою про боротьбу за незалежність

Українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримала звання «Почесного громадянина міста Києва». Під час отримання відзнаки від столичного мера Віталія Кличко вона звернулася до українців потужною строфою.

«Ми лицарі, не ледарі, не лежні І діло наше чисте і святе Бо хто за шо, а ми – за незалежність І так нам важко через те»

Письменниця додала, що українцям треба витримати і перемогти. «Я не знаю, на скільки це надихає… Витримаєм», – переконана Ліна Костенко.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, звання «Почесний громадянин Києва» отримала письменниця Ліна Костенко. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Ліна Костенко з'явилась на публіці під час нагородження Орденом Почесного легіону Франції. Письменниця також розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої.

фото: Telegram/Віталій Кличко

Ліна Костенко – видатна українська письменниця та поетеса, лауреатка Шевченківської премії (1987 рік), Премії Антоновичів (1989 рік), кавалер Ордена Почесного легіону Франції (2022 рік), почесна професорка Києво-Могилянської академії, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, почесна докторка Львівського національного університету ім. І. Франка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

До слова, українська письменниця та поетеса Ліна Костенко зберігає на стіні фото колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це стало відомо зі світлин, які опублікував мер Києва Віталій Кличко.