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Угорщина про депортацію українських чоловіків: «Не дозволимо відправити їх на смерть»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина про депортацію українських чоловіків: «Не дозволимо відправити їх на смерть»
Угорщина запевняє, що не допомагатиме Україні повертати чоловіків призовного віку
фото з відкритих джерел

За словами віцепрем’єр-міністра Угорщини, ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Будапешт не буде передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку. Про це пише atv.hu.

Шем’єн заявив, що «кожен біженець» з України в Угорщині у «цілковитій безпеці та отримує всю допомогу».

«Угорщина не видаватиме Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть», – сказав заступник прем’єр-міністра Угорщини.

Шем’єн зазначив, що у випадку закарпатських угорців це «природний національний обов’язок» Будапешта, а у випадку з українцями – це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.

«Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо», – сказав віцепрем’єр Угорщини.

Зазначимо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Нагадаємо, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо тих чоловіків, які зараз в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

Раніше стало відомо, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку.

До слова, українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теги: біженці українці Угорщина депортація чоловік війна

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