З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій

Майже 3 тис. жителів деокупованих сіл на Харківщині отримали допомогу від Фонду Дениса Парамонова

Благодійний фонд Дениса Парамонова з початку 2024 року надав допомогу майже 3 тис. жителям деокупованих територій Харківської області. У багатьох випадках така допомога дає можливість її отримувачам вижити. Фонд Дениса Парамонова на регулярній основі надає допомогу найбільш вразливим верствам населення, які проживають на деокупованих територіях Харківщини та тих населених пунктів, що перебувають на лінії розмежування. Загалом йдеться про пенсіонерів, малозабезпечених, матерів та батьків-одинаків, а також про багатодітні сім’ї. Допомога надається у рамках проєкту «Свої». Зазвичай люди звертаються по допомогу на гарячу лінію Благодійного фонду Дениса Парамонова, а також через соціальні мережі. Усі ці звернення аналізуються і лише після цього складається відповідний маршрут для надання допомоги жителям тих чи інших населених пунктів.

«У багатьох випадках допомога надається людям, які проживають у найвіддаленіших населених пунктах, куди дуже важко дістатися, – зазначають у Фонді Дениса Парамонова. – Місцеві жителі дуже чекають на таку допомогу, адже часто це єдиний спосіб вижити для них. Роботи у таких селах чи містечках майже немає, магазини не працюють, часто немає навіть світла та газу, а надія у жителів лише на благодійників. Тому робимо усе можливе, щоб їх підтримати».

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Загалом з часу заснування програми допомога від Фонду була надана вже понад 14 тисячам родин, які проживають на деокупованих територіях Харківської та Донецької областей. Благодійний фонд Дениса Парамонова було засновано у 2020 році харківським підприємцем Денисом Парамоновим з метою підтримки науки, культури, спорту та збереження національної спадщини України. Понад два роки тому на вимоги часу Фонд зорієнтував свою діяльність на допомогу деокупованим територіям і медичним закладам країни.

Також завдяки меценатським внескам засновника Фонду було відкрито ряд секцій і гуртків для дітей. Вагому частину роботи Фонд приділяє і популяризації української науки та культури.