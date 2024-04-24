Грузія продовжила термін безвізового перебування українців

Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи протягом трьох років

Постанова набирає чинності з моменту опублікування

Уряд Грузії продовжив термін перебування в країні громадян України без візи до трьох років. Про це йдеться в ухвалі уряду Грузії.

«Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати там протягом повних трьох років», – ідеться в документі.

При цьому наголошується, що постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року.

До відома, у лютому 2023 року влада Грузії продовжила термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років.

Нагадаємо, у Грузії станом на жовтень 2023 року перебуває близько 27 тис. громадян України. Порівняно з 2022 роком, кількість громадян України скоротилася на 11,6%. З них гуманітарний статус надано 487 особам – біженцям з України.

Раніше новий прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час візиту до Брюсселя заявив, що в грузинської влади – «тверда позиція» щодо України, і вона «рішуче підтримує країну політично».

Грузинський прем’єр прокоментував критику його слів про те, що в Україні «все ще хочуть другого фронту» проти Росії в Грузії. Він сказав, що йому «дуже сумно», позаяк до критики долучились «голова Ради безпеки України і радники президента».

Також прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що основною метою скандального закону про іноагентів є «запобігання українізації». Кобахідзе стверджує, що недержавні організацій (НДО) хотіли організувати революцію в країні, позбавивши її європейського майбутнього.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на такі заяви, там обурені коментарями грузинського прем'єра.

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