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Влада Харківщини хоче примусово евакуювати жителів 47 населених пунктів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Влада Харківщини хоче примусово евакуювати жителів 47 населених пунктів
Як зазначив Синєгубов, примусової евакуації з Харкова не буде
фото з відкритих джерел

Йдеться про населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів

Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – написав він.

За словами посадовця, вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

Як зазначив Синєгубов, примусової евакуації з Харкова не буде.

Як повідомлялося, підстав для евакуації Харкова поки немає. Влада розглядатиме рішення у разі загострення ситуації та загрози окупації міста.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО». 

Нагадаємо, раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.

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Теги: Харківщина евакуація Олег Синєгубов війна українці

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