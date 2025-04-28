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Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом
Дитяча письменниця Воронина образила хлопчика з особливими потребами
колаж: glavcom.ua

Під час презентації книжки Ірен Роздобудько «Арсен» стався конфлікт

Дитяча письменниця Леся Воронина під час зустрічі з читачами назвала хлопчика з аутизмом Тимофія «істотою, яка привертає до себе увагу». Пізніше вона пояснила, що не знала про його діагноз, і сприйняла вигуки хлопчика як навмисну спробу завадити заходу. «Главком» зібрав всю відому інформацію про цю ситуацію.

Скандал на презентації дитячих книжок

Вікторія Кравченко розповіла, що її син Тимофій разом з класом поїхав на презентацію дитячих книжок у Києві. Серед запрошених авторок була й Леся Воронина.

«Вчора мій син разом з класом поїхали на презентацію дитячої книги, щоб мати можливість поспілкуватися з автором та придбати нові книги для читання. На заході разом з ними була присутня авторка дитячих книжок Леся Воронина. Під час спілкування дуже прикро вразила її реакція на Тимофія, який є дитиною з аутизмом. Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб задавати питання, слухати авторів, бути частиною події. На жаль, у залі пролунала її репліка: «істота, яка привертає до себе увагу»», – йдеться у дописі.

Вікторія Кравченко розповіла, що однокласники не залишили ситуацію без уваги – підтримали Тимофія та зазначили, що такі слова є образливими й неприпустимими. Вона також зауважила, що класний керівник намагалася згладити ситуацію, пояснивши, що Тимофій – дитина з аутизмом і має особливості у спілкуванні. За її словами, Леся Воронина у відповідь зауважила, що це і так було зрозуміло. Крім того, Кравченко повідомила, що школа намагалася зв’язатися з письменницею через соцмережі, однак вона не відреагувала.

Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 1
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«Пару слів про Тимофія. Він людина з аутизмом. Йому 12 років. Тимофій геніальна людина. Савант. Ще в дев'ять років міг множити в умі трьох та чотирьох значні числа. Навчився грати по фортепіано без музичної освіти, просто на слух підбирав ноти. Має феноменальну фотографічну пам’ять. Може швидко абсолютно точно назвати дату будь-якої події у своєму житті», – зазначила мама хлопчика.

Вікторія Кравченко додала, що Тимофій написав сценарій та зіграв одну з головних ролей у спектаклі «Ти особливий». Став частиною становлення рекорду разом з Body and brain в книзі Рекордів Гіннесу України та отримав диплом рекордсмена. У 2020 році малюнки Тимофія були виставлені на виставці в Інституті проблем сучасного мистецтва. Також його малюнок опубліковано у книзі авторки дитячих книжок Оксани Гайдук «Маленькі історії про янголів» в 2021 році

«Я не розумію, чому в сучасному світі доросла людина вважає нормою поведінку булінгу. Який приклад подає Леся Воронина для нового покоління, яке є, до речі, більш людяними та уважними до оточуючих», – підсумувала мама Тимофія.

Реакція письменниці

Письменниця Леся Воронина пояснила, що не знала про аутизм хлопчика, а сам конфлікт стався під час презентації книжки Ірен Роздобудько «Арсен».

Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 2
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«На Книжковій країні, під час презентації книжки Ірен Роздобудько «Арсен» я потрапила у дуже прикру ситуацію, яку маю пояснити. Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження, пояснюючи, що в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу і принизити людину, яка виступає. На жаль, я не знала, що на цій зустрічі присутні кілька дітей з особливими потребами. Нас про це не попередили», – наголосила письменниця.

Леся Воронина підкреслила, що лише тоді, коли вчителька Тимофія сказала, що хлопчик є особливим, вона усвідомила, яку помилку зробила, і відповіла, що розуміє і просить пробачення.

«Мені неймовірно шкода, що мої слова образили Тимофія, образили його родину, друзів і всіх, хто підтримує його на шляху адаптації й розвитку. Мені дуже прикро, що одразу після зустрічі не поговорила з учителькою та з Тимофієм і не перепросила їх. Я хочу щиро попросити вибачення у Тимофія – у його мами, і в усіх, кому завдала біль моя необізнаність і різка реакція на вигуки дитини, яка, звісно, нікого не хотіла ображати», – йдеться у дописі.

Водночас письменниця Ірен Роздобудько також зазначила, що коли Леся Воронина робила зауваження, то не знала, що Тимофій – це дитина з аутизмом. За її словами, Воронина відразу перепросила.

Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 3
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«На зустрічі був клас чудових дітей, в якому вчаться і дітки з особливими потребами (що вважаю дуже правильним і людяним!). Я їх всіх бачила напряму – перед собою. А Леся Воронина сиділа збоку і, звісно, не могла помітити хлопчика з особливими освітніми потребами. Тому зробила йому зауваження. Але після того, як вчителька дала зрозуміти, що це особливий хлопчик, вибачилась. І зустріч пішла далі. І всі діти були активні, чудові, веселі. А потім всі пішли на стенд за книжками. Тимофій був поруч зі мною, стежив, як я підписувала книжки і все було нормально», – наголосила Роздобудько.

Письменниця підсумувала: «Будь ласка, якщо треба вибачитись публічно – це роблю я! Всі камені – будь ласка! – в мене. Це була моя презентація…».

Водночас дитячий письменник Іван Андрусяк також підтримав Воронину. Він назвав її однією з найдобріших людей, яких знає. 

Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 4
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«Свою мимовільну помилку вона одразу ж визнала і попросила вибачення – та й сама ситуація була радше непорозумінням, яке не давало ані найменших підстав для того, щоб ліпити з мухи слона», – зазначив Андрусяк.

Реакція мережі

Частина користувачів мережі засудила вчинок письменниці, зазначаючи, що називати будь-яку дитину «істотою» є недоречним і неприпустимим.

Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 5
Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 6
Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 7
Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 8
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Інша частина користувачів стала на захист Лесі Ворониної, дякуючи їй за сміливість визнати свою помилку.

Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 9
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Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 12
Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом фото 13
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Раніше український письменник Юрій Винничук втрапив у скандал. Він став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях. Письменник також стверджував, що чимало молодих поетес отримали можливість розпочати свою літературну кар’єру завдяки тісним контактам із впливовими членами Спілки письменників. За його словами, таких випадків було безліч.

Спочатку Винничука виключили з Українського ПЕН, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації. Згодом його залишили в організації.

Теги: скандал дитина письменниця

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