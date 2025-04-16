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«Кастинг Путіна в Раді». Стефанчук шокований поведінкою нардепа Гончаренка: деталі скандалу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Кастинг Путіна в Раді». Стефанчук шокований поведінкою нардепа Гончаренка: деталі скандалу
У Раді розгорівся скандал через голосування за продовження воєнного стану
колаж: glavcom.ua

Гончаренко спричинив скандал у мережі

Сьогодні, 16 квітня, Верховна Рада розгляне продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Однак ще до голосування розгорівся скандал. Про це повідомляє «Главком». Член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану. Причинами цього назвав відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану
Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану
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У відповідь на це спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив, що ті депутати, які голосуватимуть проти продовження воєнного стану, можуть вважатися агентами Путіна.

«Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра (16 квітня, – «Главком») можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану», – йдеться у заяві.

Стефанчук відреагував на заяву Гончаренка
Стефанчук відреагував на заяву Гончаренка
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Також військовий та журналіст Дмитро Крапивенко відреагував на заяву Гончаренка. Військовий стверджує, що нардеп дискредитує партію.

Крапивенко розкритикував Гончаренка за позицію щодо воєнного стану
Крапивенко розкритикував Гончаренка за позицію щодо воєнного стану
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Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський дорікнув Гончаренку за відкриття Гончаренко центрів.

«Коли всі збирають на дрони, навіть Укрпошта 1 гривню збирає, він збирає на відкриття Гончаренко Центрів, і відкриває його навіть коли чисельні міста оголосили день жалоби. Бо всі готуються до оборони, а він до виборів», – йдеться у заяві.

«Кастинг Путіна в Раді». Стефанчук шокований поведінкою нардепа Гончаренка: деталі скандалу фото 1
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Також журналіст та військовий Павло Казарін відреагував на заяви нардепа. 

«Кастинг Путіна в Раді». Стефанчук шокований поведінкою нардепа Гончаренка: деталі скандалу фото 2
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Нагадаємо, що Верховна Рада планує завтра проголосувати за продовження дії воєнного стану та мобілізації. Однак деякі депутати висловили невдоволення через це. Так, член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram-каналі, що не буде голосувати за продовження воєнного стану 16 квітня.

Тим часом народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що відмова від голосування за продовження воєнного стану – це «підігравання ворогу».

Раніше Ігор Смілянський відреагував на запит нардепа Олексія Гончаренка до державної аудиторської служби щодо премій, які виплачуються керівництву «Укрпошти». За інформацією Гончаренка, йшлося про суму 36,6 млн грн. Працівники «Укрпошти» отримують премії, якщо заслужили на них, заявив Смілянський. 

Смілянський також нагадав нардепу про «Гончаренко центри», які пропонують українцям майже у всіх областях безоплатні навчальні курси. За його словами, це інструмент політичного піару.

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Теги: Олексій Гончаренко воєнний стан скандал

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