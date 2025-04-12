Куди йде гривня з кожної посилки? Скандал навколо «Укрпошти» отримав продовження

«Укрпошта» засекретила заходи, які проводила «Укрпошта» для залучення благодійних пожертв клієнтів

Облік інформації щодо витрат на оплату праці генерального директора АТ «Укрпошта» не здійснюється. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у відповідь на запит надрепки Ніни Южаніної, передає «Главком».

«Укрпошта – найтаємніша державна компанія в Україні. Пам'ятаєте велику дискусію щодо мільйонних заробітних плат керівників державних підприємств, зокрема Укрпошти, а також переказ Укрпоштою 1 грн з кожної посилки до «єдино можливого» благодійного фонду? Така дискусія зараз тільки загострюється. Ця історія має своє продовження», – написала депутатка.

Крім того, в «Укрпошті» відсутня інформація щодо того, які документи визначають порядок відбору благодійних організацій для подальшої співпраці, а також визначають порядок публічного збору благодійних пожертв «Укрпоштою» на користь благодійних організацій.

Також відсутній звіт щодо заходів, які проводила «Укрпошта» для залучення благодійних пожертв клієнтів на рахунки НБУ на підтримку України United24.

На прохання нардепки надати копію документів про умови співпраці «Укрпошти» з благодійними організаціями, гендиректор відповів, що це комерційна таємниця та розголошенню не підлягає.

Комерційною таємницею там вважаються і внутрішні правила «Укрпошти» з надання послуги переказу коштів.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

Згодом роз’яснення опублікував Тимофій Милованов.