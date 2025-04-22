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Вбивці активіста Мирошниченка долучилися до ЗСУ, один із них дезертирував

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вбивці активіста Мирошниченка долучилися до ЗСУ, один із них дезертирував
Микола Барабаш (на фото зліва) та Олександр Баришок долучилися до ЗСУ, однак останній вже встиг піти у СЗЧ
колаж: glavcom.ua

Баришок самовільно залишив військову частину після того, як завдяки рекрутингу до ЗСУ був умовно-достроково звільнений від відбування покарання за вбивство

Вбивці проукраїнського активіста з Бахмута Артема Мирошниченка долучилися до ЗСУ. Один з них уже самовільно залишив військову частину (СЗЧ). «Главком» розповідає, що відомо про скандал.

Вбивці долучилися до ЗСУ

Полтавський районний суд задовольнив подання ДУ «Божковська виправна колонія №(16)» про умовно-дострокове звільнення засудженого Миколи Барабаша від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Таке ж рішення ухвалив Первомайський міськрайонний суд Харківської області щодо Олександра Баришка, який відбував покарання в ДУ «Первомайська ВК (№117)» через напад на громадського активіста Артема Мирошниченка 29 листопада 2019 року у Бахмуті, який за декілька днів помер у лікарні. Про це повідомляє Zmina.

«Ухвалою Полтавського районного суду Полтавської області від 13.02.2025 р. задоволено подання Державної установи «Божковська виправна колонія №(16)» про умовно-дострокове звільнення засудженого Барабаша М. Я., 2003 р. н. від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. За ним встановлено адміністративний нагляд. Ухвалою Первомайського міськрайонного суду Харківської області 12.02.2025 р. задоволено подання адміністрації ДУ «Первомайська ВК(№117)» про умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду та встановлення адміністративного нагляду відносно засудженого Баришка О. О., 2002 р. н.», – йдеться у відповіді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області.

Микола Барабаш та Олександр Баришок
Микола Барабаш та Олександр Баришок
фото: RFE

Також у суді додали, що раніше вироком Слов’янського міськрайонного суду Донецької області обвинувачені визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України і їм призначено таке остаточне покарання за сукупністю злочинів: Барабашу – позбавлення волі строком на вісім років, Баришку – позбавлення волі строком на дев’ять років один місяць.

Втеча з війська

Олександр Баришок самовільно залишив військову частину після того, як завдяки рекрутингу до ЗСУ був умовно-достроково звільнений від відбування покарання за вбивство. Про це повідомив брат убитого активіста Сергій Мирошниченко.

Вбивці активіста Мирошниченка долучилися до ЗСУ, один із них дезертирував фото 1
скриншот

«Ті два виродки, які вбили мого брата вже на свободі. Після набрання чинності вироку 8 років і 9,2 місяця відповідно вони вирішили підписати контракт і піти у ЗСУ. Відбувалося тишком-нишком про що дізнався зовсім недавно. Як добровольцю та як колишньому військовому який пробув на фронті добровільно 2 роки дуже сумно усвідомлювати, що поруч із моїми побратимами може опинитися така тварюка», – написав брат активіста.

За словами Сергія Мирошниченка, Баришок вчинив СЗЧ, а його мати в Санкт-Петербурзі. Також брат активіста оприлюднив документ, який свідчить про самовільне залишення військової частини Баришком. Він проходив службу у військовій частині А0666 – 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу.

Згідно з документом, Баришок, 2002 року народження, 8 квітня 2025 року самовільно покинув місце служби, перебуваючи у місті Дружківка Донецької області.

Вбивці активіста Мирошниченка долучилися до ЗСУ, один із них дезертирував фото 2
фото: Сергій Мирошниченко/Facebook

«Бачивши всі шість років знущання з правосуддя та над Україною, вони нібито стали захисниками, але в їхнє каяття та щире бажання захищати Україну Я не вірю, це легальний спосіб уникнути тюрми та утікти. До речі один – це вже зробив! На зараз знаходиться у СЗЧ, мати якого по інформації знаходиться у Пітері та ця наволоч може туди злиняти. Боляче кожного разу дзвонити своїм побратимам і дізнаватися погані новини, знаючи як їм це важко за три роки й дізнаватися, що цей сикун пробув там всього нічого і вже на втьоки, так що це не щиросердне каяття і захист України це всього-на-всього прикриття», – зазначив Мирошниченко про вбивць свого брата.

Що відомо про справу

29 листопада 2019 року в Бахмуті було скоєно напад на проукраїнського активіста Артема Мирошниченка. Нападники не пограбували чоловіка, що, за словами брата загиблого, могло свідчити про те, що причиною побиття стала його волонтерська діяльність. У результаті нападу Мирошниченко отримав тяжку травму – перелом основи черепа. Йому провели складну операцію, після якої він перебував у комі. 6 грудня стало відомо, що активіст помер у лікарні.

Артем Мирошниченко з 2014 року активно допомагав українським військовим на фронті
Артем Мирошниченко з 2014 року активно допомагав українським військовим на фронті
фото: Сергій Мирошниченко/Facebook

Слідство встановило, що до нападу причетні двоє неповнолітніх спортсменів: 17-річний, який уже мав судимість, та 16-річний, раніше несудимий. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння.

13 червня 2024 року Слов’янський міськрайонний суд оголосив вирок у цій справі. Олександра Баришка засудили до дев’яти років позбавлення волі, а Миколу Барабаша – до восьми. Термін перебування в СІЗО їм зарахували до загального строку ув’язнення.

Після винесення вироку обвинувачені мали місяць (до 13 липня), аби подати апеляцію, але не скористалися цим правом.

Зауважимо, Артем Мирошниченко з 2014 року активно допомагав українським військовим на фронті та підтримував волонтерські ініціативи в регіоні.

Нагадаємо, що столична поліція затримала двох братів з Івано-Франківщини, які жорстоко вбили 29-річного чоловіка через російську музику. Поліція встановила, що фігуранти запросили потерпілого до себе в оселю «випити по чарці». Під час відпочинку між новими знайомими виник конфлікт, у ході якого фігуранти ножем та металевою каструлею спричинили чисельних поранень потерпілому, від яких він загинув на місці події.

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Теги: вбивство скандал мобілізація

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