У Києві жінка тягла за руку дитину, а потім побила. Поліція шукає свідків інциденту

Співробітники поліції встановлюють обставини інциденту та його учасників

Поліція розпочала перевірку за фактом насильницьких дій щодо малолітньої дитини у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Так, в одному з столичних телеграм каналів на опублікованому відео було зафільмовано жінку, яка грубо поводиться з малолітньою дитиною, тягне її за руку та в подальшому завдає декілька ударів. У підписі до відео стверджується, що дана ситуація трапилася на вулиці Алмаатинській.

Наразі співробітники поліції встановлюють обставини інциденту та його учасників.

Правоохоронці звернулися до громадян і закликали повідомляти наявну інформацію, яка стосується вказаної події, на спецлінію «102» або до Дніпровського управління поліції за номером телефону 063 445 80 67.

Поліція розпочала перевірку за фактом насильницьких дій щодо малолітньої дитини у Дніпровському районі столиці pic.twitter.com/Ml7l1DVrBp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2025

Нагадаємо, у Києві ювенальні поліцейські та соціальні служби вилучили немовля у п’яної матері, яка з дитиною зачинилась в чужій квартирі. Як з’ясувалось, жінка родом з Івано-Франківська без постійного місця мешкання. Вона не хотіла жити у наданому їй соціальному житлі, тому приїхала до Києва і вела у столиці бродяжницький спосіб життя. Вчора мати з немовлям приїхала до подруги, разом з якою вживала спиртні напої. Коли власниця оселі вийшла по справах, гостя замкнулась і заснула, не реагуючи на плач своєї дитини.

Раніше фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі у Дніпровському районі столиці.