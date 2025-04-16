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У Києві жінка тягла за руку дитину, а потім побила. Поліція шукає свідків інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві жінка тягла за руку дитину, а потім побила. Поліція шукає свідків інциденту
Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж
фото: Національна поліція України/Facebook

Співробітники поліції встановлюють обставини інциденту та його учасників

Поліція розпочала перевірку за фактом насильницьких дій щодо малолітньої дитини у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Так, в одному з столичних телеграм каналів на опублікованому відео було зафільмовано жінку, яка грубо поводиться з малолітньою дитиною, тягне її за руку та в подальшому завдає декілька ударів. У підписі до відео стверджується, що дана ситуація трапилася на вулиці Алмаатинській. 

Наразі співробітники поліції встановлюють обставини інциденту та його учасників.

Правоохоронці звернулися до громадян і закликали повідомляти наявну інформацію, яка стосується вказаної події, на спецлінію «102» або до Дніпровського управління поліції за номером телефону 063 445 80 67.

Нагадаємо, у Києві ювенальні поліцейські та соціальні служби вилучили немовля у п’яної  матері, яка з дитиною зачинилась в чужій квартирі. Як з’ясувалось, жінка родом з Івано-Франківська без постійного місця мешкання. Вона не хотіла жити у наданому їй соціальному житлі, тому приїхала до Києва і вела у столиці бродяжницький спосіб життя. Вчора мати з немовлям приїхала до подруги, разом з якою вживала спиртні напої. Коли власниця оселі вийшла по справах, гостя замкнулась і заснула, не реагуючи на плач своєї дитини.

Раніше фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі у Дніпровському районі столиці.

Теги: Київ поліція жінка немовля дитина

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