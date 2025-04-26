У Рівному народився хлопчик-богатир

Дем'ян – четверта дитина Олени та Андрія Степанюків

Хлопчик вагою понад п'ять кілограмів народився у Рівному. Малюк з'явився на світ у міському пологовому будинку 24 квітня. Йому дали ім'я Дем'ян. Малюк має 5390 грамів та зріст 63 сантиметри. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Після ультразвукової діагностики нам казали, що буде дитятко немале, плюс-мінус вага так само. Ну, родився трошки більший, чим ми очікували, хлопчик», – пригадала матір малюка Олена Степанюк.

Батьки із новонародженим сином фото: suspilne.media

Дем'ян – четверта дитина Олени та Андрія.

«Він найбільший родився. Ну, і перший хлопчик був з вагою 4100, теж немаленький. А двоє середні були меншенькі. Насправді очікували, що можливо буде дівчинка, але, дякувати Богу, у нас є чотири хлопці. Здоровенькі, саме головне, і ми дуже раді тому», – розповіло подружжя.

Малюк з'явився на світ шляхом кесаревого розтину на 41 тижні вагітності.

«Було очікувано, що буде велика вага дитиночки під час народження. Тому тактику вибрано родорозродження саме кесарського розтину. Хлопчик перебуває разом з мамою на грудному годуванні, почуває себе досить добре, в нього все славно», – розповіла лікарка-неонатологиня Анна Кочмарська.

Зі слів Анни Кочмарської, це друга дитина з такою вагою, яка народилася у міському пологовому будинку в цьому році.

Раніше у Львові лікарі прооперували дівчинку, які було лише три місяці, і яку ледве не задушила пухлина легені.

Також у Черкасах лікарі виходили дівчинку-«поспішайку» вагою 650 г. За результатами на 107 день виходжування з вагою 3030 г і зростом 51 см Катруся з мамою була виписана додому.